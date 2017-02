VIDEO: Reper Zlatko je ob porazu takole norel

Priljubljeni reper Zlatan Čordić Zlatko je tudi strasten navijač. Še posebej ljub mu je ljubljanski košarkarski klub Union Olimpija, ki mu ostaja zvest tudi v časih, ko tribune v glavnem samevajo.

Tako je bilo tudi v nedeljo, ko so košarkarji v ligi ABA v Stožicah igrali proti klubu Karpoš Sokoli iz Makedonije in izgubili. Zlatko je bil seveda na tekmi in glasno navijal, na spodnjem posnetku pa ga boste ujeli tudi v nekoliko strastnejših trenutkih, ko je z nogo tolkel po ograji in kričal, kot da bo – skoraj konec sveta. Izvedeli smo, da naj bi ga sodnik poslal s parketa na tribuno, kjer je potem dočakal bridki poraz svojega kluba.

Prepričan, da ni naredil ničesar narobe

Za komentar smo prosili tudi Zlatka, ki nam je povedal, da se je že drugič zgodilo, da ga je sodnik na tekmi lige ABA poslal s parketa. Zlatko je vsakič na parketu, zraven igralcev, ki jih spodbuja in motivira tudi, ko kaže slabo. »Lahko rečem, da navijam ob zmagah in porazih, kadar zmagujejo in kadar izgubljajo,« je jasen. Kadar jim govori pozitivne stvari, se znajo zgoditi veliki preobrati, pravi. Fantje takrat ne vržejo puške v koruzo, igrajo na polno in so pripravljeni spreminjati rezultate.

V nedeljo pa je do njega prišel sodnik in mu naročil, da se mora umakniti na tribuno. Svojega razloga mu menda ni navedel, kar Zlatka še posebej žalosti, saj meni, da ni ničesar naredil narobe. Prepričan je, da je želel sodnik s to potezo vplivati na igro košarkarjev, kar se mu zdi nedopustno. »Fantje lahko igrajo bolje, če jim nekdo stoji ob strani, in to je povsem jasno tudi sodniku,« nam je še povedal Zlatko, ki je lani za ljubljanski klub ustvaril tudi pesem Zmajevo srce.

Oglejte si posnetek s tekme (Zlatka boste našli malo po tretji minuti):