VIDEO: Rebeka ostala brez besed: po 19 letih jo je mož šokiral

Njen izbranec Sandi in hčerka Šajana sta jo takole presenetila. Nič čudnega, da so se Rebeki Dremelj ob tej pozornosti orosile oči ...

Pevka je na spletnem omrežju objavila posnetek, ki vas ne bo pustil ravnodušnih. »Hvaležna do neba in nazaj za takega moža in takega otroka! Po 19 letih mu še vedno uspe, da ostanem brez besed! Wow,« je zapisala Rebeka, ki presenečenja ni pričakovala.

Sandi in Šajana sta v času njene odsotnosti namreč uredila in dokončala sobico za otroka, ki ga pričakuje Rebeka, ob tem pa prostor okrasila z ganljivim napisom. Poglejte, kako sta jo osrečila.