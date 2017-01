VIDEO: Razuzdana Slovenka spregovorila o temnih dneh v življenju

Ksenijo Kranjec (25) smo v slovenskem Big Brotherju spoznali kot veselo dekle. A za njo so temni dnevi. Imela je partnerja, s katerim je živela v sosednji Avstriji in preživljala pravo nočno moro. Večkrat jo je udaril, pri čemer priznava, da mu ni ostala dolžna in da je tudi sama znala biti agresivna. »Kar mi je prišlo pod roko, sem vrgla v njega. Včasih sem držala tudi nož v roki. Ampak kaj ... Ko razmišljaš, da nekoga ubiješ, naj uničim življenje?« je odgovorila na vprašanje kolegice v balkanskem resničnostnem šovu Parovi, ali je kdaj razmišljala, da bi mu sodila kar sama.

Edina stvar, zaradi česar sem se začela z njim kregati, je alkohol. Pride domov in ga vprašam, ali je spet pil, on pa, da ni.

Večkrat sta se sporekla zaradi telefona in to je bila prva stvar, ki ji ga je vzel med prepirom. Enega ji je tudi uničil, a je potem dobila novega. Delati ji ni dovolil, da bi jo naredil odvisno od sebe. Zaradi vsega tega je menda morala uživati tudi tablete. Na koncu mu je rekla: »Lahko umrem, ampak ne morem več.« Usodno je bilo novo leto, ko je dokončno spakirala svoje kovčke in ga zapustila: »Preveč mi je bilo. Utrujena sem bila, jemala sem zdravila ...«

Še danes, ko zavoha njegov parfum, ji gre na bruhanje. A prav zaradi te zveze je danes baje močnejša. Da ga ni zapustila že prej, pripisuje svoji mladosti, naivnosti in dejstvu, da se je pred njenimi prijatelji obnašal kot popolnoma drug človek, zaradi česar je mislila, da pa je krivda morebiti vendarle na njeni strani. Vsem, ki imajo doma nasilneža, sporoča: »Ni ljubezni, zaradi katere bi še enkrat prestala kaj takšnega.«