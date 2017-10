VIDEO: Razkritje osebnih financ Helene Blagne?

Mediacija ne pride v poštev? To je vprašanje, ki ga je sodnica Vera Gams Premerl med razpravo zastavila odvetnikoma oziroma pooblaščencema Helene Blagne (s sinom Kristijanom) in Mitje Zamana. Slovenska pevska diva in njen nekdanji mož sta namreč še vedno v sporu zaradi delitve premoženja. Zaman meni, da mu Helena dolguje še okoli 150.000 evrov, ona pa temu seveda nasprotuje.

Brez Helene Blagne

Stol ob odvetniku Davidu Slugi, kjer naj bi sedela Blagnetova, je danes sameval. Že pred razpravo je pojasnil, da je na snemanju v Beogradu. Zaman je prišel in besedo pred sodnico prepustil svojemu pooblaščencu Zoranu Korenčanu. Sta se pa nasprotni strani strinjali vsaj v enem: Blagnetova je predlagala izključitev javnosti, s čimer se je strinjal tudi Zaman. Ni pa predlog naletel na odobravanje sodnice, ki je odločila, da bo razprava javna .

150.000 ali 300.000 evrov?

A strinjanja med obema stranema je bilo hitro konec. Zataknilo se je pri spremembi tožbe, ki se po mnenju Sluge šteje za novo. Zato zdaj ni jasno, ali toži Zaman vse skupaj za 300.000 evrov ali kako drugače. Iskre so prasketale ob omembi pridobivanja pogodb (prodaja stanovanja na Celovški) in dohodninskih napovedih Helene Blagne. Tako se utegne zgoditi, da bo kmalu več znano o njenih financah. Med drugim je bilo na sodišču slišati, da »toženka v obdobju ni zaslužila nič«. Za pojasnilo smo po koncu razprave prosili tudi Mitjo Zamana, ki je za Slovenske novice povedal, da je nekaj zaslužila, a še vseeno manj od njega.

Sluga je sodišču med drugim predlagal, naj se preveri, zakaj je Zaman oproščen plačevanja sodnih taks, saj ima v lasti 100-odstotni delež podjetja in ekonomsko izkorišča dve nepremičnini na Dolenjskem (iz obojega naj bi imel znatne prihodke). Po njegovem je lahko vlagati neutemeljene zahtevke, če ti tega država ne zaračunava kot vsem drugim državljanom. Sodnica bo predlog odstopila strokovni sodelavki, ki bo to oprostitev preverila. Kaj je Zaman povedal na to temo, lahko vidite na zgornjem posnetku.

Prihaja 13 prič

Sodnica danes še ni dobila dovolj informacij za sprejetje odločitev, čeprav so nekateri pričakovali, da bi se to že utegnilo zgoditi. Namesto tega bo sledilo zaslišanje kar 13 prič, tudi ene iz BiH.

Zgodba med Blagnetovo in Zamanom se bo sicer nadaljevala (veselega) decembra.