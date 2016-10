VIDEO: Punce, to so nove mišice na slovenski glasbeni sceni

Igor Mikić je očitno moški z mnogimi talenti. Po šovu Alfa Mikić, ki ga predvajajo na Voyu, se je zdaj podal še v glasbene vode. Objavil je namreč svoj glasbeni prvenec z naslovom To je Mikić.

»Voditelj pravi, da je glasba njegova ljubezen že od 15. leta, a jo je postavil na stranski tir, zdaj pa je začutil, da je pravi čas. Posnel je raperski komad,« so zapisali na spletni strani youtube, kjer je spot objavljen. Igor v njem razkazuje svoje napete mišice in prepeva, da je »ful zaželen«.

»Ideje o glasbeni karieri nisem nikoli opustil in po toliko letih sem se odločil, da je zdaj pravi čas, da izpolnim svoje sanje. Povezal sem se s producentom in z raperjem Flamiem, s katerim sva zelo dobra prijatelja že deset let in ga zelo cenim,« je o nastanku komada povedal Mikić. V oddaji Alfa Mikić – Muzika si lahko ogledate tudi zakulisje nastajanja skladbe in videospota: »Na snemanju pesmi sem se zelo zabaval in užival, saj sem na to čakal vrsto let. Glavno v življenju je, da uživamo na poti, in ne, da le gledamo na končni izdelek in cilj. To mnogi pozabljajo,« je še pokomentiral snemanje.