VIDEO: Ptujčanka o Borisu Novkoviću: Je Izjemno šarmanten moški

Slovenski glasbenici Ani Vurcer, ki je članica na Balkanu vse bolj priljubljene skupine Učiteljice, se odpirajo nove priložnosti. Potem ko je s skupino že sodelovala z Nedo Ukraden, Jasminom Stavrosom in Severino, je zdaj Ana dobila priložnost za sodelovanje z Borisom Novkovićem. S svojo violino je zaigrala v skladbi Čista ljubav, ki je hkrati tudi naslovna pesem nove hrvaške serije.

Ana violino igra že več kot 20 let in pravi , da je bila v otroštvu zaradi igranja tega glasbila pogosto tudi tarča posmeha, saj violina ni bila ravno priljubljena.

Sodelovanja z legendarnim glasbenikom se je nadvse razveselila, saj je že kot deklica rada poslušala njegove skladbe. »Le kdo ne pozna njegove pesmi Ko mi tebe uze Tamara. On je legenda in še danes, ko slišim na radiu to pesem, si potiho želim, da bi bila ta Tamara, o kateri prepeva. Boris je izjemen človek, preprost, prijazen in šarmanten. Najbolj pa me je navdušilo to, da je njegov glas ostal popolnoma enak kot pred mnogimi leti. Je odličen pevec in v studiu je pel z lahkoto in suvereno. Priznal pa mi je, da od vsega dela najmanj rad snema videospote.«