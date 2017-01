VIDEO: Priznala, da je bilo življenje v tujini nočna mora: maltreriral jo je

»V teh časih je to prestalo vsako mlado dekle ... Najbolj boli psihično nasilje. Fizično me nikoli ni. Ko se navadiš na prvo klofuto, potem na drugo. Ko pa te nekdo psihično maltretira ...« je v balkanskem resničnostnem šovu Parovi povedala Slovenka Ksenija. Moški, s katerim je živela v Salzburgu, jo je zaklepal v stanovanje, manipuliral z njo, jo zmerjal, bila pa je deležna tudi nasilja. »Težko je, ko te nekdo, ki ga imaš rad, žali, te klofuta,« je pred kamero izlila svoje boleče spomine.

Pred družino in prijatelji nasilne strani ni kazal. Pred njimi jo je božal in pazil nanjo, doma pa jo je zaklepal in je ni pustil nikamor, niti v trgovino. Ključe je odnesel s seboj, ko je želela v trgovino, da bi naredila kosilo, pa ni mogla iz hiše. Ko se je vrnil, se je jezil, ker ni bilo kosila, pri čemer je dejal, da seveda so ključi tam. A Ksenija pravi, da jih je tja odložil, šele ko se je vrnil.

Ko je dobila prvo klofuto, se ji je opravičil, peljal jo je na kosilo in dejal, da bo vse dobro, potem pa se je klofutanje ponavljalo. »A prej ali slej dojameš, če si pametna punca,« pravi zdaj temnolasa Ksenija, ki se je v Sloveniji udeležila resničnostnega šova Big Brother, kjer je šla z mladim Markom pod odejo do konca.

Na koncu je nasilneža pustila in pobegnila iz Salzburga. Toda še preden je prišla do doma, je že bil pri njej doma v Sloveniji, nato pa jo je spet odpeljal v Salzburg.