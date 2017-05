VIDEO: Prihodnje leto Evrovizija v Sloveniji?

Danes je dan D za Slovenijo in Omarja Naberja. Začenja se namreč Evrovizija, prav v prvem polfinalnem večeru pa nastopa tudi on s pesmijo On my way. Že danes bomo torej dobili odgovor, ali še imamo možnost, da glasbeni spektakel pripeljemo v Slovenijo. Če se nam ne uspe uvrstiti v finalni večer, to pomeni, da ne. Če pa Omarju uspe prodor v finale, so vse možnosti še odprte.

Omar bo nastopil kot 17., za njim je le še Latvija. Ali je to dobro ali ne, bomo še videli.

Takšen je vrstni red nastopajočih držav danes: