VIDEO: Poglejte, kdo se vrača na sceno, glasbo je napisal Domen Kumer

Slovenski turbofolk glasbi očitno še ni povsem odklenkalo. Po krajši odsotnosti se je zasedba Skater z novo pevko Saško vrnila na sceno, zdaj pa predstavlja tudi novo skladbo Doktorji za žur, za katero je glasbo napisal Domen Kumer.

Svetlolasa Saška je dekle mnogih talentov, saj menda na glasbenem področju deluje že več kot petnajst let. Poleg petja dela kot potnica za pijačo, ima pa tudi pasji salon.

»Pojem že od malega, res, odkar se spomnim, me spremlja glasba. Pela sem različne glasbene zvrsti, ampak priznam, da sem zdaj končno našla sebe in glasbo, ki mi je pisana na kožo,« nam je povedala Saška.

Prvi skupni komad z naslovom Čuj ti sta člana skupine Skater predstavila že pred pol leta, zdaj pa sta svoje oboževalce ponovno presenetila z moderno različico narodno-zabavne glasbe z naslovom Doktorji za žur, za katero so moči združili Domen Kumer, Dean De Lucca in Vera Šolinc.

O zabavni in žurerski tematiki pesmi pa sta Saška in Samcy povedala: »Pesem govori o doktorjih za žur, to so tisti, s katerimi je najbolje žurati. Oni ne težijo, da je treba iti domov, žurajo, kot da jutri ne obstaja, ne bojijo se avantur in ne držijo se nazaj, ampak zgrabijo vsako priložnost za žur.«

Saška je še razkrila, da je snemanje potekalo res dolgo, saj so nekatere kadre morali posneti večkrat. »Tako smo prizor na začetku spota, kjer hodim po stopnicah, snemali več kot dvajsetkrat. Seveda bi bilo že skoraj čudno, če ne bi padla. Še dobro, da na predzadnji stopnici in da me je pred grdim padcem rešil Samcy. Nauk zgodbe: ne hodi po stopnicah v visokih petah. No, vsaj dvaindvajsetkrat ne,« je v šali še dodala seksapilna Saška.