VIDEO: Poglejte, kateri radijec je podrl pevko Alyo

Jutranja voditelja na Hitradiu Center Tanja Kocman in Tim Kores sta se znašla v precej vroči situaciji. Tanji je končno uspelo zapeljati Korija, a ji je načrte prekrižala druga dama. Ne katera koli, temveč kar Alya. Žal je Tanja ob njej izvisela.

Da pa vse skupaj ne bi bilo zaman, je nastal posnetek, na katerem se pojavljajo številne domače glasbene zvezde, od Vlada Kreslina, Magnifica, Siddharte, Nine Pušlar in do Helene Blagne. Niso pa pozabili niti na ljubitelje harmonike, svojih pet sekund so dobili tudi Gadi.