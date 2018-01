VIDEO: Počaščeni smo: revija Suzy odmeva tudi v tujih medijih

Pravijo, da se za dobrim konjem vselej dviga prah. Vsekakor ga je dvignila revija Suzy, o kateri poročajo ne le domači, pač pa tudi tuji mediji.

Ob prvi obletnici Trumpovega predsedovanja jo je v svoj prispevek vključila nemška televizija Deutsche Welle, katere novinarji so naredili tudi kratek intervju z njeno urednico Barbro Jermann. Revija Suzy je svojo pot namreč začela prav s člankom o Melanii Trump v času, ko lepotica slovenskega rodu še ni bila tako v ospredju kot danes, saj se je resen boj za stolček predsednika ZDA šele začenjal.

V prvi številki revije, ki je izšla spomladi 2016, je o nekdanji manekenki spregovoril, fant s katerim je hodila leta 1987, Peter Butoln. »Mislim, da je njena zgodba, zgodba slovenske Pepelke, ki ji je uspel veliki met iz Sevnice v Belo hišo, pravzaprav zgodba ameriških sanj, ko kar naenkrat postaneš najpomembnejša ženska na svetu. Prav zato je za Slovence, ki imamo težave s svojo samopodobo zelo pozitivna zgodba,« je v prispevku za Deutche Welle povedala urednica Jermannova.

VIDEO: Oglejte si prispevek Deutsche Welle

Revijo Suzy v zvezi z Melanio v svoji najnovejši uspešnici Fire & Fury omenja tudi Michael Wolff. Znani ameriški pisatelj, ki se v knjigi ukvarja z intrigami v Beli hiši, navaja Suzy kot revijo, v kateri so se takoj po Trumpovi nominaciji pojavili članki o danes prvi dami Amerike.

Bolj priljubljena od moža

Nemara je prav Melanijina zgodba, ki spominja na sodobno pravljico, vzrok priljubljenosti prve dame slovenskega rodu. V skladu z nedavno raziskavo Economista in YouGov je 47-letnica najbolj priljubljena članica družine Trump. Bolj popularna je od svojega moža Donalda pa tudi od njegove hčerke Ivanke, za katero se je govorilo, da jo ameriški predsednik bolj kot ženo vidi v vlogi prve dame.

Od okoli 1500 vprašanih ameriških državljanov, jih je 48 odstotkov navedlo, da imajo o Sevničanki pozitivno oziroma pretežno pozitivno mnenje, 33 odstotkov jo vidi predvsem negativno, medtem, ko njenega moža pozitivno ocenjuje 43 odstotkov, negativno pa 52 odstotkov vprašanih. Ivanka sledi z 41 odstotki pozitivno in 42 odstotki negativno nastrojenih Američanov.

V Švico je ne bo

A ne le Američani, tudi Evropejci radi vidimo dolgonogo in vselej do popolnosti urejeno prvo damo Amerike v svoji sredi. V Švici, kjer poteka svetovni gospodarski forum, so bili precej razočarani, ko so izvedeli, da bo prihaja k njim samo Trump, ne pa tudi Melania. Ta v trenutno zelo zasneženo Švico – iz Davosa, v katerem poteka forum, poročajo o 160 centimetrov visoki snežni odeji – kot so sporočili iz Bele hiše, ne bo pripotovala iz »logističnih razlogov«.