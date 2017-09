VIDEO: Po domnevnem policijskem posilstvu po Kseniji udarila še Mirela

Ksenija Kranjec, spomnili se je boste iz resničnostnih TV-šovov Big Brother in Pari, je znova pritegnila pozornost javnosti, ko je objavila fotografijo policista ter spraševala , kdo ga pozna: »Na delovnem mestu alkoholiziran+izvajal fizično nasilje. Posiljevalec! Spolno nadlegovanje v bunkerjih? Dosmrtna travma.«

Kasneje je sicer svoj zapis umaknila, pri PU Celje pa so razkrili drugo plat zgodbe . Ksenija je bila očitno v zelo močno alkoholiziranem stanju in je policistom grozila s smrtjo, smrtjo njihovih otrok in ostalih družinskih članov, požigom hiše, z objavo v medijih, izgubo službe ...

Kakor koli že, oglasila se je tudi njena velika medijska tekmica in zvezdnica resničnostnih šovov Mirela Lapanović. »Nikoli nisem imela težav s policijo v Sloveniji niti v Srbiji. Seveda nisem nikoli bila pijana pred njimi. Pusti slovensko in srbsko policijo na miru. Pošteni policist je dobil smrtne grožnje od te gospe Kranjec. Vemo, kaj je pisala, potem pa je pobrisala. Jaz vse hranim, kar me je blatila. Karma je k****. Še kopira me po lepotnih operacijah. Ne moreš me kopirati, jaz sem zmagovalka, razglašena za kraljico. Imela sem moške, ki so me imeli radi, nikoli poročenih, ki me niso hoteli. Nikoli se ne spuščam na tak nivo. Sem dama,« je na svojem blogu na facebooku v srbskem jeziku nekdanja zmagovalka Big Brotherja sporočila Kseniji.

Ta ji seveda ni ostala dolžna: »Seveda te imajo policaji radi, ker na koncu vedno dobijo happy end.«