VIDEO: Plestenjak in Bizovičar zapela sredi gostilne: prepoznate pesem?

Priljubljeni slovenski pevec Jan Plestenjak in televizijski voditelj Lado Bizovičar sta kar sredi restavracije zapela zimzeleno slovensko pesem Silvestrski poljub. Na žalost se jima ni pridružil Alfi Nipič, ki je pesem odpel že ničkolikokrat v življenju. Jan in Lado sta sicer dobra prijatelja, ki se, kot kaže, družita tudi v prostem času. Očitno sta bila sproščena in navihana v družbi deklet in hrane, saj sta delovala zelo domače.

Oglejte si posnetek njunih pevskih sposobnosti.