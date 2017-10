VIDEO: Pevki Brigiti Šuler najprej umrl oče, nato so jo okradli

Brigita Šuler ima novo pesem. Skladba Hvala ti za lepe dni je nastala, ko je bilo Brigiti najhujše. Ob boleči izgubi očeta. S pesmijo sporoča, da je pomembno, da imamo radi življenje v objemu svojih bližnjih in da moramo biti hvaležni za vse skupne trenutke, bodisi dobre bodisi slabe.

Okradena v Bolgariji

Toda med snemanjem videa za pesem v Bolgariji so Brigiti iz avta ukradli snemalno opremo in skoraj vsi posnetki so izginili. Na sreči jih je nekaj shranila v hotelu, tako da ves trud vendarle ni bil zaman.