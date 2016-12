VIDEO: Opa, drugi na Talentih z Manco: Oba sta ganjena

Kljub temu da je v finalu zasedel drugo mesto, je Isaac Palma iz šova Slovenija ima talent iztržil veliko. Med čakanjem na finalno oddajo ni sedel križem rok, ampak je delal in po nedeljski oddaji objavil svojo prvo skladbo, ki jo je odpel v duetu z Manco Špik.

Za prelepo balado Oba so posneli tudi videospot. Spot je bil posnet v zadnjem tednu, tik pred velikim finalom, kjer je Argentinec s svojim glasom očaral in navdušil slovensko občinstvo.

»Dragi moji! Imam samo eno besedo: HVALA!!! Dihali ste z menoj in jaz z vami. Nocoj se moja pot šele začenja, še naprej bom pel za vas! Rad vas imam! Moji ste in jaz vaš! Hvala za podporo in glasove,« je zapisal na svojem facebooku.

Nad Isaacom je navdušena tudi Manca, ki je zapisala, da je neverjeten talent, srčen fant in pevec, ki jo je ganil takoj, ko ga je slišala peti. »Ne znam vam povedati, kako ponosna sem, da sva skupaj posnela novo skladbo Oba. Isaacovo prvo in mojo že 34. Isaac Palma, danes ni le zaključek tvoje mega uspešne zgodbe v Slovenija ima talent, ampak velik začetek nove poti, dobrodošel na glasbeni sceni. Tu je pesem in videospot Oba. Upam, da vas bo ganila, tako kot je ganila – naju oba.«