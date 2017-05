VIDEO: Omar po prvi vaji v Kijevu: Bil sem nezrel

Evrovizijska navdušenca Deban in William, ki ju na spletu najdemo tudi pod imenom Wiwibloggs, sta po prvi vaji Omarja Naberja v Kijevu pred mikrofon postavila našega predstavnika.

»Rad imam belo in modro barvo na odru, mislim, da ti dajeta moč,« je Omarja pohvalil Deban, ta pa mu je odgovoril, da za njim stojijo ljudje, ki jim gredo vse pohvale. Beseda je nanesla tudi na Omarjev črni suknjič. »Mislim, da je to odlično ravnovesje,« je dejal Omar in malce potarnal, da se je v zadnjih 12 letih, odkar je nazadnje nastopil v Kijevu s pesmijo Stop, zredil za pet kilogramov.

Kot povratnik v Kijevu je dejal, da bo tokrat veliko odgovornejši in da je bil pred 12 leti nezrel. »Tega nastopa ne bom jemal kot nekaj samoumevnega,« je povedal. »Nisem bil dovolj hvaležen za nastop, tokrat bo drugače.« »Plačal si ceno,« je komentiral Deban, Omar pa se je ob koncu kratkega intervjuja vsem privržencem zahvalil za ljubezen in podporo.

Spodaj si lahko ogledate prvo Omarjevo vajo v Ukrajini.