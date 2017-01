VIDEO: Okrutna Slovenka, ki se je poseksala pred kamerami. To mu je rekla

Prepirom v priljubljenem, a izredno krutem in razvratnem šovu Parovi ni videti konca. Nedavno sta sporekla Mili in slovenska udeleženka Ksenija, ki mu je z jasno kretnjo rok pokazala, da ni prišla v šov seksati (čeprav je javnosti v Sloveniji najverjetne najbolj znana prav po seksu v Big Brotherju). On ji je odvrnil, da jo bo že še zasrbelo. Ne glede na to je Slovenka vztrajala, da lahko leta zdrži brez mesenih užitkov. »To pomeni, da si frigidna ženska?« ji je dejal. »Ja, te moti?« se ni pustila Ksenija, in mu odbrusila, da ni njen tip in da ne bi bila z njim in dodala še nekaj sočnih balkanskih besed, ki jih ne bomo ponavljali.