VIDEO: Ojoj: to so glasbeni podvigi znane Slovenke

Danes poznamo Manjo Plešnar predvsem v vlogi voditeljice. Pred leti pa se je ta svetlolaska skušala uveljaviti tudi v glasbenih vodah. Na spletu smo izbrskali posnetek nastopa izpred 10 let, ko je na Melodijah morja in sonca nastopila skupaj z Erikom Ferfoljo, ki ga danes poznamo bolj kot organizatorja projekta Mister Slovenije in lastnika modne agencije Mister Model Management.

Njun nastop in oprava sta precej bizarna in ponesrečena. To pa ni edini posnetek njunega glasbenega udejstvovanja. Na youtubu smo jih našli še nekaj.

Manja in Erik sta sicer danes vsak na svojem področju zelo uspešna.