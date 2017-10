VIDEO: Ogorčenje po blamaži voditeljice Odmevov! Tanja je narobe razumela oddajo Kronika

Zapisali smo, da je Tanja Gobec, voditeljica na RTV Slovenija, je včeraj ob koncu oddaje Slovenska kronika naredila napoved Odmevov, a se pri tem vedla drugače, kakor bi pričakovali od voditeljice. S tem je sprožila burne odzive na socialnih omrežjih, kjer povečini namigujejo, da je bil v igri alkohol.

Tanja Gobec, če to bereš: boli te, sej je sam televizija. Maš vsaj kako zanimivo anekdoto. Jutr pa tkole v službo: pic.twitter.com/EXvi1sUT1h — Eva Košak (@evakosak) 11 October 2017

Tretja verzija: Miloš Čirič navaja, da ima Tanja Gobec hude težave s hrbtenico, njena zdravila pa močne stranske učinke.@RTV_Slovenija https://t.co/Z1fbWs2Dds — BojanPožar (@BojanPozar) 12 October 2017

"Tanja Gobec včeraj ni bila vinjena, ampak v osebni stiski in pod stresom."

Ni bila vinjena, temveč šnopsnjena.... — Samo Glavan (@SamoGlavan) 12 October 2017

od vseh se dons najbl smešno počuti tanja gobec, zihr si bo kmal šla pogledat, ko se bo zbudila — Pavle Kocbek (@PKocbek) 12 October 2017

TANJA GOBEC @RTV_Slovenija JE VČERAJ PODVIGE TANKA IN STARETA 'SCAT PELJALA'....RESPECT...https://t.co/TW9jwf5fNr — Aleksander Leskovec (@zostko) 12 October 2017

Tanja Gobec je malo napačno razumela oddajo Kronika. — Libertarec (@Libertarec) 11 October 2017

Z RTV Slovenija medtem odgovorjajo: »Nastop voditeljice v napovedniku oddaje Odmevi, dne 11. oktobra 2017, je bil posledica osebne stiske in stresa, a brez dvoma neprimeren in ni ustrezal standardom javnega nastopanja. Vodstvo RTV Slovenija okoliščine neljubega dogodka že preučuje in bo sodelavki nudilo vso potrebno pomoč ter ukrepalo v skladu s postopki in pravili, ki so predvideni za take primere. Vsem gledalcem se iskreno opravičujemo in dogodek obžalujemo.«

Po poročanju Dela je pričakovati disciplinsko ukrepanje proti urednici včerajšnje oddaje Meti Dragolič, ker ni preprečila nastopa Tanje Gobec in zagotovila nadomestnega voditelja Odmevov. Najverjetneje bodo sledili tudi ustrezni ukrepi proti Tanji Gobec.