VIDEO: O, mojbog, Denise Dame razkrila, da je mama

»Vrnite mi mojega otroka. Vrnite mi mojega otroka. A se vam zdi sprejemljivo krasti otroke? Res ne vem. A vi bi res neki mamici šli ukrast novorojenčka ali kaj?« tako je razvpita Korošica Denise Dame začela svoj novi vlog. Objokana in histerična je kričala v kamero in razkrila, da mogoče res ni izgubila novorojenčka, a ima predmet, ki so ji ga ukradli, ravno tako rada.

»Danes sem ugotovila, da so mi ukradli moja Prada sončna očala!« Dodala je, da je bila na njih navezana tako kot na vsak svoj dizajnerski predmet.

Eden izmed njenih oboževalcev naj bi ji razkril, da je na Čopovi v znani restavraciji s hitro prehrano opazil najstnico, ki naj bi imela njena očala. Najditelju in tistemu, ki bi sporočil policistom, kje so njena očala, obljublja finančno nagrado, ki je večja od same vrednosti očal. »Ne vem, kdo si drzne to narediti. Jaz sem si jih prislužila z lastnim delom. Zdaj pa z njimi hodi naokoli neka mladoletna smrklja.«

Dodala je še, da ji ljudje pišejo, da ne bo nikoli mama, a pravi, da je že mama vsem svojim luksuznim izdelkom. »Vzela sem si čas, jih izbrala, plačala in z njimi ustvarila vse te spominčke.«

Komentarji, naj si kupi nova, so jo povsem iztirili: »A vi mami, ki je izgubila svojega otroka, rečete, naj si naredi novega?«

Vsem mamam, ki ji pišejo grozilna sporočila, pa je sporočila, naj se vsakič, ko ji bodo pisale, spomnijo, da je ona tista, ki s plačevanjem davkov plačuje šolanje »vseh spodletelih splavov«.