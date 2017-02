VIDEO: Nuša Lesar kar v živo sporočila nepričakovano novico!

Nuša Lesar je kar v živo v oddaji Svet sporočila novico, da bo zaplesala v novem šovu na Pop TV Zvezde plešejo. Priznala je, da jo nova vloga v oddaji kar malo skrbi, vendar se je zelo veseli. Očitno bo zaradi udeležbe v oddaji nekoliko trpela njena vloga voditeljice, vendar le za kratek čas.

Oddaja prihaja na televizije to pomlad, kdo so preostale plešoče zvezde, pa še ni povsem razkrito. Znana sta voditelja oddaje, to sta Peter Poles in Tara Zupančič, plesala pa bosta tudi igralka Maja Martina Merljak ter glasbenik in mojster borilnih veščin Denis Porčič.