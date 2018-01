VIDEO: Neprijetno vprašanje za šarmantnega Sebastiana Cavazzo

Sebastian Cavazza osvaja jug. Mnogim je zaradi svojega šarmantnega videza in seveda talenta ob ogledu filma Senke padel v oko. Prav zaradi tega ga je obiskala srbska novinarka Ivana Đorđević. Malo ga je potipala o igranju, starših in otrocih, potem pa je svetlolaska zastavila še nekoliko manj prijetno vprašanje: kakšne ženske so mu všeč? Znano je, da ima, kot je sam povedal, že leto dni razmerje s stanovsko kolegico. Nikakršna skrivnost ni, da je to Ajda Smrekar.

»Imam dekle, ki sem jo spoznal pred štirimi leti. Pred približno letom sva začela hoditi. Je moje prvo dekle, ki je igralka. Predhodnice niso bile iz te branže. Mora imeti hitro pamet, biti izobražena, imeti smisel za humor, empatijo in odprto srce,« je spretno odgovoril.

»In da ni android?« ga je še povprašala Đorđevićeva, odgovor pa je nekoliko presenetil. Cavazza namreč opaža, da so novi androidi že precej napredni, zato tudi te možnosti ni izključil ...

Nikoli ne reci nikoli, kajne?

Celoten intervju v srbskem jeziku si lahko ogledate spodaj.