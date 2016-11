VIDEO: Nepozabno: Alešu za 50-letnico zapela Adele!

Eva Cimbola, ki je znana po tem, da rada preseneča Slovence in Slovenke, je tokrat pripravila presenečenje za 50-letnega Aleša, ki si je za rojstni dan zaželel svetovno znano pevko Adele. Na njegovo zabavo je prišla Ula Šegula, ki jo prav tako poznamo z radijskih valov in mu preoblečena v znano pevko odlično odpela Adelino pesem When We Where Young.

Slavljenec je bil vidno navdušen in presenečenje je na veliko veselje vseh prisotnih uspelo.