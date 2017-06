VIDEO: Napadla Mirelo in ji grozila: Ku**a, razbila te bom!

Zaradi postavnega Nikole Lakića, za katerega se je ogrela tudi Ksenija Kranjec, sta si v lase skočili Mirela in Zerina, nova Lakićeva izvoljenka. Po celodnevnem prepiru, ki je vseboval različne in hude žaljivke, sta si skočili v lase in skoraj fizično obračunali med seboj.

Za piko na i je poskrbela Zerina, ki je Mireli zagrozila: »Ku**a, razbila te bom!« V trenutku je zgrabila skodelico in polila Mirelo, ki so ji na pomoč priskočili ostali tekmovalci.

Poglejte, kako vroče sta obračunali.