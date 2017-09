VIDEO: Najprej objavljena gola Inja Zalta, potem še seks z njo

Ste si v nedeljo ogledali film Všečkana z Injo Zalta v glavni vlogi? Potem ste videli, kako divja zna biti. Vsaj v filmu. Da je rada všečkana tudi v realnem življenju, pa že dolgo vemo. Na njenih profilih na spletu je mnogo fotografij, na katerih je oblečena, delno slečena in slečena. Tudi pred dnevi se je objavila na enem od omrežij in pokazala nekoliko več gole kože. Pravzaprav se zdi se, da razen brisače na glavi, na sebi ni imela prav ničesar drugega ... Všečkov, srčkov in podobnega ji vsekakor ne manjka.