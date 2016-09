VIDEO: Na infuziji na otoku: Preden umrem, bi rada šla domov

Tekmovalci se v šovu Survivor ubadajo z ekstremnimi situacijami. Želja po dobrinah, predvsem hrani, jih drži pokonci in je njihova glavna motivacija. A vse ima svoje meje in preko te meje je šla 31-letna Brina. Ena najvitkejših tekmovalk je omagala, potrebovala je zdravniško pomoč, dali so ji celo infuzijo.

»Rada bi šla domov, preden umrem,« je dejala s solzami v očeh. Zdravnik pa je pojasnjeval, da ne bo umrla, da je njeno telo le porabilo vse zaloge ...