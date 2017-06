VIDEO: Mirela ponoči zadovoljila Milija?

Na spletu se je pojavil črno-beli posnetek precej slabe kakovosti, na katerem naj bi Mirela ročno zadovoljila Milija, s katerim se je pred tedni v alkoholiziranem stanju zapletla do te mere, da se je celo pisalo in govorilo o posilstvu. Ali sta na posnetku resnično Mirela in Mili, ni povsem jasno, njuno oboževalci trdijo, da gre za druga dva tekmovalca, a ne vedo povedati, kdo naj bi to bil.

Sicer pa se je Mirela v sredo zvečer, tako kot ostali tekmovalci, na zabavi ob bazenu odlično zabavala. Tudi tokrat je alkohol tekel v potokih, Mirela pa je znova izzivalno plesala. Tokrat ne z Milijem, temveč z Goranom Mičem. To je hudo prizadelo Milija, ki se na vsak način truditi osvojiti Mirelino srce. »Zakaj to počneš? Zaradi tebe bom odšel v izolacijo ali pa v grob! Ne morem tega gledati!« je vpil razburjeni Mili, Mirela pa ga je potolažila, da gre le za igro.