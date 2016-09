VIDEO: Maščevanje žiriji Talentov: Banda svingerska

»Oboževalci in oboževalke, prijateljice in prijatelji, Matej Železnik vam predstavljam novo skladbo Banda svingerska. Besedilo je moje avtobiografsko delo na temo Slovenija ima talent (Trač banda svingerska). Prijetno poslušanje,« je ob skladbi, ki jo je objavil, zapisal Matej, lanskoletni udeleženec šova Slovenija ima talent.

Matej je zdaj posnel prav posebno skladbo, namenjeno žirantom omenjenega šova. »Marjetka vsa našminkana in Vlado žejen janževca, Brane in Ana sta zaupala, ne, ne, ne, ne, so rekle kravice,« prepeva v skladbi. Sicer pa je najbolje, da mu prisluhnete kar sami.