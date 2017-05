VIDEO: Mama napadla Mirelo: »Zastonj kopiraš Ksenijo«

Mirela Lapanović, ki se se v resničnostnem šovu Pari dobro razume z simpatijo Ksenije Kranjec, Nikolo Lakićem, je doživela hladno prho. Mame Nikole, gospa Marina, je dejala, da je njena zgodba popolnoma neumna. In kot češnjo na torti dodala: »Zastonj kopiraš Ksenijo, ona je ena sama«. A Mirela je ob kritiki ostala mirna in gospo Marino le pozdravila in dejala, da ne kopira nikogar.

Je pa bila, razumljivo, besed pohvale zelo vesela Ksenija, ki je mamo Marino pohvalila na facebooku.

