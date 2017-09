VIDEO: Ljubezen v zraku! Ljudmila Novak odkrito o …

Predsednica stranke NSi Ljudmila Novak pravi, da morda njeni sodelavci mislijo, da se je ljubezen začela z njimi in tam tudi končala. Pa ni tako: »Tudi mi smo bili zaljubljeni, in to že v osnovni šoli. V tretjem razredu smo dobili novega učenca, ki je bil zelo simpatičen, lepo sva se gledala, do konca osnovne šole. Ampak najhujši spomin je bil ta, da mi je v oko vrgel kepo, da sem kar nekaj časa potrebovala, da sem ga spet videla. Takrat sem ga malo bolj grdo pogledala. Ampak ljubezen je nekaj lepega, imejmo se radi.«

Imena v videu, ki ga je verjetno posnela tudi v luči svoje predsedniške kampanje, ni razkrila, očitno pa so jo k temu, da je o prvi ljubezni glasno spregovorila, prepričali mladeniči v njenem volilnem štabu.