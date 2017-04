VIDEO: Leteči Potrebuješ: s Sicilije na maturanca, nato še v Barcelono

Leteči šef ansambla Čuki Jože Potrebuješ, je te dni brez počitka. Najprej so se s skupino odpravili na križarjenje po Sredozemlju, kjer nastopajo za potnike prestižne ladje, potem pa je s Sicilije priletel v Ljubljano, saj se je udeležil maturantskega plesa svoje starejše hčerke Petre. Takoj po plesu je družina Potrebuješ spakirala kovčke in vsi skupaj so odleteli v Barcelono, kjer so se vrnili na jahto.

Očitno se z dobro organizacijo res vse da in Jože je živ dokaz za to. Na posnetku si oglejte utrinek z maturanstkega plesa in pa dogajanja v Barceloni.

Posnetek z maturanstkega plesa:

Posnetek iz Barcelone, kamor je odšla vsa družina: