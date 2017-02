VIDEO: Ksenija ima hude težave, zato bo šla pod nož

Ksenija Kranjec, ki je pred časom sodelovala v slovenskem resničnostnem šovu Big Brother, zdaj pa nastopa v Parovih, ima umetno oprsje. Ni skrivnost. Sama je to že priznala in svoji dojki pohvalila, da sta na otip kot pravi in »ne kot pri nekaterih ženskah, ki imajo trde kot kamen.« A z njima ni vse lepo in prav.

Njeni bradavički namreč nista simetrični, je priznala in pred dekleti vihala majico. Pravi, da je za en prst razlike v višini, kar jo je hudo prizadelo, zato si želi to odpraviti. Prav zaradi tega ne mora hoditi okoli brez modrčka, za zdravnika pa je dejala, da je bil neumen, ker ji je dal enako velike silikone. »Ko si namestim modrček, mi ta bradavica vedno pade iz njega,« pravi Ksenija, ki računa, da bo po šovu pri popravku na račun popularnosti dobila popust.

Razkrila je še eno korekcijo: kolegicam je v šovu povedala, da so ji operativno popravljali tudi nos, kar je njeno denarnico olajšalo za 2500 evrov, in da se ne bo ustavila. Napovedala je še eno korekcijo: popravek zadnjice oziroma bokov. Ta postopek naj bi opravila v Španiji, in sicer tako, da ji bodo iz trebuha posesali maščobo in ji jo vbrizgali tja, kjer si jo želi. Pri tem naj bi ji celo pomagala mamina maščoba ...

