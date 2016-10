VIDEO: Kmetom se zapleta, začeli so popivati

Tekmovalci šova Kmetija: Nov začetek morajo tokrat skuhati tudi žganje. Ker nočejo ničesar prepustiti naključju, kakovost žganjice sproti preverjajo in nekaterim je že precej stopilo v glavo. Dobesedno.

Dobrovoljna, zlasti pa opita Senad in Anna sta se šalila, kdo bo pazil na kotel za kuhanje žganja. Senad je sotekmovalko želel poslati v hišo, a se ni dala. »Vi nadzirajte vodko, jaz nadzorujem vas. Hočejo me 'nasrati', da bi šla, ker so se ga že malo 'nažgali',« ni izbirala besed. Senadu besede niso šle gladko z jezika, naposled pa je tudi Anna priznala, da ves čas degustirajo: »Mora biti kvaliteta, je*i ga.« Vpleteni so se strinjali, da je to najboljša naloga doslej, Senad pa je prepričan, da bo vsaj liter žganega steklo po njihovih grlih.

Vid in Tine udarjala po mizi

Kljub prijetnim opravilom pa Vid in Tine spora še nista pozabila. Na dan sta privlekla stare zamere zaradi domnevnega skrivanja soli, ki da si jo je Vid prisvojil. Ta pravi, da se ne počuti dolžnega, da bi nasprotni ekipi pokazal, kje jo lahko dobijo. Tine mu ni verjel, obtožil ga je sprenevedanja in laži, spustila sta se v besedni dvoboj. »Zakaj bi bil jaz neki atek in govoril, Tinček, a bi rad imel kaj soli, da si boš lahko hrano solil?« se je spraševal Vid, vse skupaj pa je prišlo tako daleč, da sta oba udarila po mizi.

Sicer pa sta bili za prvi dvobojevalki izbrani novinki Zara in Rada. Ta novice ni sprejela najbolje. Meni, da je taka odločitev do nje krivična, vmes je celo razmišljala, da bi šov zapustila po svoji volji.