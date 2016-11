VIDEO: Kmetica urinirala v kozarec

Vprašanje, ali je noseča, je mučilo vitko, svetlolaso Klavdijo (26), ki jo zunaj čaka partner. Produkcija ji je omogočila, da opravi test, zato je del curka ujela v kozarec in pred kamero namočila indikator v svoj urin.

V moralno podporo ji je bila Adriana (28), ki je bila prepričana, da je test edini pravi korak. V nasprotnem primeru bi namreč ogrožala otroka zaradi razmer, ki vladajo na posestvu. Tudi Klavdija se je strinjala, da razmere na posestvu niso primerne za nosečo žensko, zato bi v primeru pozitivnega testa sama zapustila šov.

Tik preden ji je Adriana razkrila rezultate testa, jo je vprašala, kaj misli: je noseča ali ni? Klavdija je odvrnila, da misli, da so to samo živci in da ji menstruacija zato zamuja. Adriana je slutnjo potrdila.

Ko je Klavdija izvedela, da ni noseča, je priznala, da je malce razočarana.