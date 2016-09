VIDEO: Kmetica Helena po hudih udarcih obležala pred kamero

Nova sezona Kmetija: Nov začetek se je šele dobro začela, pa so nam tekmovalci že postregli s pravim šovom. Priče smo bili že prepirom, solzam in grožnjam. Romkinja Sanja je v prepiru prijela za sekiro in požugala Heleni. Glede na to, da je 22-letnica pokazala svojo nežno plat, boste res presenečeni, ko vam povemo, s katerim športom se ukvarja. Helena namreč obvlada borilne veščine in zna močno udariti.

Na spletu smo tako našli posnetek izpred leta in pol, ko je Helena tekmovala v četrtem krogu slovenske lige MMA. Tekma je potekala v športni dvorani na Vrhniki v kategoriji mladink nad 60 kilogramov. Heleno je v drugem krogu na tla podrla Branka Mirjanić. Tekmovalka Kmetije: Nov začetek je po hudih udarcih obležala na tleh, morali so ji celo priskočiti na pomoč.

Kako vihti pesti, pa si oglejte v videu.