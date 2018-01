VIDEO: Klemen, ki hoče na Evrosong, se je tako zelo spremenil

Izbor za predstavnika na letošnjem Evrosongu na Portugalskem se nezadržno bliža. Na letošnji Emi se bo pojavilo kar nekaj povratnikov z lanskoletnega izbora, nekaj pa bo tudi manj znanih. Eden izmed teh, ki že dolgo in vztrajno gradijo svojo pevsko kariero, je tudi pevec Klemen Orter - Orter, ki bo na Emi nastopil s skladbo Tisoč let. Čeprav šteje le 24 let, njegovi glasbeni začetki segajo v leto 2008.

V zadnjih letih pa se ni spremenil le njegov glasbeni stil, temveč je močno predrugačil tudi svojo odrsko podobo. Mladenič, ki je na prvi pogled zelo podoben ameriškemu zvezdniku Adamu Lambertu, se za nastop na Evrosongu ne bo potegoval prvič. Pred osmimi leti je namreč že poskušal s skladbo Tista si, a mu takrat na razpisu za Emo 2010 ni uspelo. Dve leti kasneje je nastopal v oddaji Misija Evrovizija, leto kasneje pa se je celo pojavil v oddaji Slovenija ima talent, kjer je nastopil kot pevec skupine The SIT Group, s katero je v polfinalu zasedel tretje mesto. Leta 2015 pa se je Klemen potegoval celo za naziv mister Slovenije.

Orterja pa smo lahko opazili tudi v videospotu Eve Boto, kjer je igral njenega fanta. Prvi večji preboj na slovensko glasbeno sceno mu je uspel na festivalu Melodije morja in sonca, kjer je bila njegova skladba Zaprta v grad nagrajena. Od strokovne žirije je prejel nagrado za glasbo, izvedbo in najobetavnejšega izvajalca ali avtorja.