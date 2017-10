VIDEO: Kdo prebuja Pahorja? Melanija!

Rado Mulej in Borut Pahor in torta Melanija. Foto: Radio 1

Rado Mulej se je vrnil na Radio 1 z akcijo Rado ma vas rad, ko ob zgodnjih urah iz postelj meče znane Slovence in Slovenke. In drugo sezono je Rado odprl tako, kot se spodobi. Odločil se je, da iz postelje vrže predsednika države Boruta Pahorja. A ker se Pahor v sklopu svojega velikega pohoda z Goričkega v Piran, trenutno potepa po Sloveniji, je bilo najprej treba ugotoviti, kje bo predsednik spal. In Rado je našel predsednika v Sevnici. S snemalcem sta se sredi noči odpravila v rodni kraj prve dame ZDA Melanie Trump, Sevnico in po nekaj neuspelih poskusih ter trkanj na napačna vrata sevniškega hotela le uspela najti predsednikovo sobo, ki je številko 102.

Šla sta tudi na torto

Po budnici sta si fanta privoščila še torto melanijo. Okusno torto z nadevom iz oreščkov, mandeljnov in orehov ter prekrito z belim musom iz belgijske bele čokolade. Predsedniku je teknila, pa tudi Rado Mulej se ni pritoževal.