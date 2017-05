VIDEO: Kako so njeni joški Mireli ukradli šov

V srbskem šovu Parovi (Pari) je za dogajanje spet poskrbela Slovenka Mirela Lapanović. No, če smo iskreni, ji je tokrat šov ukradla mična Aleksandra, ki je »padla« v kader z Mirelo in se naenkrat začela grabiti za oprsje.

Začelo se je z vprašanjem Mireli, ali se Milija boji, kadar je pijan, ali pa ji to v resnici odgovarja. Odgovorila je, da se v vili boji vsakogar, ki je pijan, saj nekateri takrat postanejo agresivni. Tudi Milija se boji pijanega, zato ga je prosila, naj več ne pije, saj alkohol v teh okoliščinah rad »udari« na agresivnost. Vmes so jo večkrat prekinili, češ da ne odgovarja na vprašanje, potem pa so njene besede kar naenkrat postale nepomembne, saj se je za njenim hrbtom sprehodila Aleksandra, zgrabila svoje prsi in jih še malce zmasirala.

In temu se reče ukrasti šov, menijo v srbskih medijih, ki redno spremljajo podvige vročekrvne Slovenke v kontroverznem šovu.

Še sami si oglejte ta posnetek: