VIDEO: Kako duhovito! Za Proklete vijolice je kriva Bilbi

Hvala za vijolice Ta tvoja žena mi je že prijateljca

ne vem, če ni bi ji, kar vse povedala,

da skupaj šmirava od, kar tvoj mali Jan,

v vrtcu je vsak dan.

Ko prvič prišel si skoz vrata nasmejan,

prevzel me je občutek vse "vse lahko ti dam",

zdelo se mi je, da pač "tak si strašno sam",da rabiš nežno dlan. Hvala za vijolice,

torbe, čevlje, vrtnice,

vse parfume, ogrlice.

Kaj pa tvoje srce? Kaj pa tvoje ime? Hvala za počitnice

in prekratke vikende,

verze mal pocukrane

Kaj pa tvoje srce? Kaj pa tvoje ime? Postala sem čisto ta prava ljubica,

kar dolgo časa nisem se zavedala.

Potem oblubljal si mi da boš jo pustil,

da boš se preselil.

Ne upam ti pokazat, da mi je hudo,

ker vse, kar primeš, ljubi pade ti iz rok.

Ker zadnje čase nič več nisi nasmejan,

z menoj si zadržan. Hvala za vijolice,

torbe, čevlje, vrtnice,

vse parfume ogrlice.

Kaj pa tvoje ime? Kaj pa tvoje srce?

Hvala za počitnice

in prekratke vikende,

verze mal pocukrane.

Kaj pa tvoje srce? Kaj pa tvoje ime?



Proklete vijolice Veš Maja, dolgo sem odlašal

razjarjen, ranjen in pobit.

Posmeh in zgražanje prenašal

odkar si me nabila v rit. Moj mali Jan zapada v fajte,

doma še vedno teče kri.

Ostal sem brez prijatlov, bajte

in prav za vse si kriva ti. Kaj je blo treba govoriti naokrog,

pisat na facebook, twitter, instagram in blog. Dal sem ti kar sem lahko,

Umag, Nico, Afriko,

tihomorske bisere,

srečo iz Kolumbije.

Veš kaj mi bo vedno žal?

To, da sem ti kdaj poslal

proklete vijolice,

proklete vijolice! In moja žena ti, da veš,

nikol ne bo prjatlca,

pa če še stokrat ji poveš

kako si razočarana. Lahko bi se imela fajn,

igrala, da je vse lepo.

Za čisto vest in miren san,

pa kdaj odšla na božjo pot.