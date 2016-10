VIDEO: Kaj se dogaja? Kljub veliki razliki v letih položila oba

Anna je v šovu Kmetija: Nov začetek zakuhala pravo dramo. Govorila je namreč o Senadovih poljubih z ženskim delom tekmovalk v šovu, kar pa je on zanikal in jo označil za lažnivko. Ukrajinka je ne glede na vse vztrajala pri svojih besedah in dejala, da Senad igra rusko ruleto in se dobrika dekletom, da bi čim dlje prišel. Anna pa ne najde skupnega jezika niti z Vidom, ki jo je prav tako označil za lažnivko. Zdi se, da ima svetlolaska vse več sovražnikov, česar pa se tudi sama zaveda.

Kmete pestijo zdravstvene težave. Tine, glava, ima bolečine v predelu ledvic, in kot je videti, ga to precej muči. Senad sicer meni, da je Tine enostavno preveč nežen fant. S težavami pa se sooča tudi Rada, ki je zaradi bolečin v želodcu obležala. Tudi bruhala je. Zara je prišla v njeno sobo in želela preveriti, kako se počuti. A Rada je dobro namero dojela nekoliko drugače in se razhudila ter jo zelo glasno poskušala spraviti iz sobe.

Nova naloga

Povrh vsega je mentor ekipama naložil novo tedensko nalogo. Prvi del je spravilo lesa, in sicer je vsaka ekipa dobila po štiri kubične metre hlodov, ki jih je treba razrezati in precepiti. Manjštevilčna skupina vijoličastih ima nalogo malce olajšano, saj so njihovi hlodi bliže hiši, kamor je treba drva spraviti. Drugi del naloge pa je peka špehovke.

Čeprav je bilo pričakovati, da bo delo lažje steklo oranžnim, ki imajo na voljo več delovnih rok, pa se to ni zgodilo. Žaganje in cepljenje drv jim je povzročalo nemalo preglavic, zato so vijoličasti v nasprotju s pričakovanji opravili več dela kot oranžni ...