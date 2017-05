VIDEO: Kaj pravi zaročenec Andrej na to: Mirela in Mili sta par?!

Čeprav se je nedavno še hvalil o dogajanju pod rjuho z Mirelo v srbskih Parih, je Mili zdaj čudežno izgubil spomin. »Ne vem, kaj se je zgodilo,« je obrnil ploščo in dodal, zakaj nihče njega ne vpraša, ali je bil pijan.

Mirela je dodala, da nasilja ni bilo, in še: »Nimam se za žrtev. Res je, ko popijem preveč, slika ni jasna. Manjka mi nekaj koščkov dogajanja. Spomnim se nekaj poljubov. Ne obsojam Milija. Opravičil se mi je, je gentleman. Vodke in tega ne bom več pila, ker tega tudi zunaj ne uživam.« Dodala je: »Upam, da so se iz tega kaj naučili.« Vsekakor pa še vedno stoji za svojimi besedami, in sicer, če bi vedela, da je imela spolni odnos z Milijem, bi to brez težav priznala, kot je to storila tudi v slovenskem Big Brotherju .

»V teh okoliščinah je vse mogoče. Jaz sem kriva za to,« je dejala, nekdo pa je celo komentiral, da sta Mirela in Mili par.