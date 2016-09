VIDEO: To je trenutek, ko so okronali Majo

Včeraj je v ljubljanskem Atlantisu potekal izbor za najlepšo Slovenko. Kot smo že poročali, je miss Slovenskih novic postala Ljubljančanka Maja Taradi, ki je prav tako osvojila krono miss Slovenije. Na posnetku si lahko ogledate trenutek, ko so okronali najlepšo Slovenko.

Kaj si želi?

»Moj namen je delovati v skupno dobro, pri ljudeh pustiti čim več pozitivnih vtisov in ustvarjati srečne spomine. Ljudi želim še bolj spodbuditi in spomniti, da že danes lahko naredijo nekaj za boljši jutri in da ima prav vsak posameznik pomembno vlogo za ustvarjanje boljše prihodnosti za vse nas. Včasih lahko z majhnimi stvarmi naredimo velik korak. Zares si želim, da bi vsi otroci imeli možnost sproščene igre, brez skrbi o preživetju. Da bi starši lahko poskrbeli za kvalitetno otroštvo otrok, da bi državni sistem deloval v dobro človeka in da bi družba postala bolj povezana, kajti v sodelovanju je moč,« je še povedala nova najlepša Slovenka.