VIDEO: To je Slovenka, ki je v dveh dneh zbrala več kot 130.000 ogledov

Slovenska pevka Nina Donelli (18) podira rekorde na youtubu. V ponedeljek je premierno predstavila novo skladbo Propala veza in do danes si je njen spot ogledalo že več kot 130 tisoč uporabnikov. Nina iz Poljčan je z vsakim hitom uspešnejša, a v slovenščini je ne boste slišali peti. Prepeva v hrvaščini in to ji gre več kot očitno zelo dobro. Sodeluje z Dušanom Bačićem, avtorjem velikih Severininih uspešnic in napoveduje, da bo spomladi izdala prvi album.

Nina je za snemanje spota za teden dni odpotovala v Črno goro. »Bilo je naporno. Najprej smo potovali v Beograd in od tam leteli v Črno goro, potem pa je sledilo sedem napornih dni snemanja. Garderobo sva s stilistom Stefanom Orličem, ki je poznan po svojih znanih strankah, med katerimi je tudi Ceca, izbrala že v Beogradu. Med drugim smo si za snemanje spota sposodili zelo drage škornje znamke Dsquared, ki stanejo okoli 3000 evrov. Poleg spota za pesem Propala veza smo posneli še videospot za prelepo balado, ki bo izšla pozimi.«

Nina je razkrila tudi, kaj se je dogajalo med snemanjem. »Z zelo dragimi čevlji, ki jih nisem smela niti malo poškodovati, sem hodila po tanki deski med bazenom in prepadom, da bi dobili kader s panoramo. Še predstavljati si ne morete, kako težko je v neudobnih čevljih držati ravnotežje in izgledati super za kamero, pod vami pa je na eni strani prepad, na drugi pa bazen. Če bi padla v bazen, bi bilo še smešno, samo čevlje bi verjetno morala kupiti nove,« je povedala Nina, a to ni bila edina anekdota, ki se ji je pripetila na tem snemanju.

»V enem delu spota plešem in tečem po travi v prosojno vijoličnem krilu. Nič neobičajnega, če ekipa za iskanje lokacij ne bi spregledala grmičkov v travi, ki so bili polni trnjev. Tako sem popolnoma uničila obleko, saj se je zapletala med trnje, poleg tega pa sem si še močno popraskala noge.«