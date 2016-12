VIDEO: Je slišati kanček treme? Tak koncert je pripravila Tina Maze

Tina Maze, ki časopisne stolpce v zadnjem času spet polni zaradi spora s smučarsko zvezo, ima po koncu profesionalne smučarske kariere odprtih kar nekaj možnosti. Čemu se bo posvetila najbolj, bomo še videli, smo jo pa imeli priložnost videti in slišati na nedavnem koncertu.

V italijanski Alti Badii je nastopila kot del skupine Tina Maze & The Rockers, tam pa zbranim ni postregla le s svojo pesmijo (My way is my decision), ampak s celo zbirko rockerskih uspešnic. In če pravijo, da se pesmi skupine Queen zaradi neponovljivega glasu Freddieja Mercuryja upa lotiti le malokdo, Tina Maze s tem nima težav. V duetu z Matjažem Jelenom je obdelala tudi Tino Turner in še koga.

In če so zvoki iz studia slišati popolno, so nastopi na resničnem odru velikokrat slišati malce drugače. Ali je bila kriva trema ali pa se je smučarka tako vživela v norenje po odru, da je tu pa tam zgrešila kakšen ton, pa preverite sami na spodnjem posnetku.