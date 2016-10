VIDEO: Je to najdaljši najslabši nastop v zgodovini Talentov?

V šovu Slovenija ima talent se je predstavila tudi mladenka Cayenne (16), ki si je ime izbrala po modelu avtomobila in pesmi. »Pevka« želi uspeti v svetu zabavništva, ima svojega menedžerja in namerava v kratkem izdati svoj prvi singel. Kljub vsemu naštetemu pa s pesmijo Bombon, ki jo v originalu izvaja Era Istrefi, ni nikogar pretirano navdušila. Za nameček je prišlo še do tehnične napake, ki je žiriji onemogočila, da bi pritisnila rdeči gumb in tako skrajšala njeno točko.

»To je bil najdaljši najslabši nastop v zgodovini tega šova,« je bila enotna žirija. Da bi malce ublažil bolečino zaradi kritike, pa je Cayenne žirant Branko Čarkamiš na koncu na oder prinesel pravi bombon.