VIDEO: Jan Plestenjak lepa dekleta zamenjal za krave

Jan Plestenjak se je odločil za neobičajno glasbeno sodelovanje. Združil je moči z Modrijani, Poskočnimi muzikanti in Cotom. V videospotu, ki so ga danes objavili na youtubu, so namesto lepih deklet nastopile krave.

Skladbo, ki gre brez težav v uho, so poimenovali Kok' nam je luštn'. Sicer pa to ni prvo Janovo sodelovanje z Modrijani. Pred dvema letoma so skupaj posneli skladbo En poljub, video pa ima na youtubu več kot milijon in pol ogledov.

Jan je ob objavi videa na svojem facebooku zapisal: »V hribih, s prijatelji, kozarčkom dobrega ... Kok' je luštn' včasih na vse pozabit'! J.«