VIDEO: Jadranka je prvič, tako je bilo

Bivša tekmovalka šova Big Brother, Jadranka Lisjak, ki jo gledalci poznajo kot divjo primorsko burjo, je v četrtek prvič na facebooku objavila svoje posnetke v živo. Do tega jo je pripeljala huda bolezen, zaradi katere je za več dni obležala. »Prvič sem vžgala, dolgčas mi je, bolna sem, ampak Jadro se ne da,« je povedala.

Jadranka je namreč prehlajena in ima močno vnetje ledvic, vendar je že začela jemati antibiotike in ji gre na bolje. Pred tem pa je tri dni nepremično ležala in skrbelo jo je že, da ima pljučnico, saj je imela kar 39 vročine. Odšla je na urgenco, kjer so ugotovili, da ima zelo hudo vnetje ledvic. V naslednjih dneh bo odšla še na ultrazvok ledvic.

Vseeno pa se 'primorska burja' ne da, saj je na glas izjavljala, da je močna in lahko prenese vse. »Jadro se ne da! Spet bom taka, kot sem bila, čeprav me je Biggi totalno uničil. Če bi bilo pravično, bi zmagala 'primorska burja' v Big Brotherju. Jaz se imam za kraljico in 'boli me', kaj si drugi mislijo,« je še povedala.