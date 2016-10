VIDEO: Hrust Sandi se je zlomil

Če se je kdo moral navaditi preživeti z malo hrane, so to udeleženci resničnostnega šova Survivor. Na dan so lahko včasih zaužili le nekaj žlic. Verjetno človeka ob tem pokonci drži dejstvo, da se bo po šovu spet vrnil k polni mizi. Nimajo pa vsi takšne sreče. Na Filipinih je precej lačnih otrok in tokratna nagrada za zmagovalno pleme je bila, da so lahko obdarili otroke. Največ je to pomenilo Celjanu Sandiju, ki se je ob tem zlomil in zajokal: »Tako lepo je to. Kosilo bi jim dal. Samo riž bi lahko jedel. Samo da lahko komu še kaj podarim ...«

Solze so privrele na plan tudi Juriju, Teja pa je ugotovila, da ljudje potrebujemo tako malo, da lahko živimo, pa se nenehno pritožujemo ...