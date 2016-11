VIDEO: Gorski zdravnik dobil konkurenco, Štajerke zdravi doktor Pušnik

Do zadnjega kotička so obiskovalci tudi letos napolnili športno dvorano v Podčetrtku in pred očmi približno 1500 obiskovalcev se je odvrtel tradicionalni, letos že 32. štajerski valček s podnaslovom Večer s prijatelji. Radijci Štajerskega vala, ki je ena od najstarejših radijskih postaj pri nas, sploh pa na Kozjanskem, so že nekaj dni pred glasbenim dogodkom veselo oznanili, da je zabavno-glasbeni večer razprodan, v Podčetrtku pa so se zbrali njihovi zvesti poslušalci od blizu in daleč. Nastopili so sami odlični gostje, za povezovanje in zabavne vložke pa so poskrbeli radijci sami, saj to, tudi če sodimo po odzivu vseh v dvorani, tudi najbolje obvladajo. In tudi tokrat, ko so se znašli v različnih vlogah, ni bilo nič drugače.



Od Alfija do Zlate Martinc



Obiskovalce so zabavali sami ta hip najbolj priljubljeni izvajalci narodno-zabavne in zabavne glasbe, kot so ansambli Unikat, Gadi, Petka, Navihanke, Poskočni muzikanti, Alfi Nipič, Folklorna skupina Kozje, Lun’ca, skupine M.J.A.V., Sekstakord, Donačka, prišla pa je tudi Tanja Žagar, medtem ko je za pridih svečanosti poskrbela Godba iz Liboj. Skozi večer so tudi letos krmarili voditelji radia Štajerski val, ki so poskrbeli tudi za humorne vložke, medtem ko so radijci Davor, Žiga in Martin izkoristili svoj zlati gumb in za presenečenje večera na oder povabili Zlato Martinc, letošnjo polfinalistko šova Slovenija ima talent, ki je seveda zapela svojo himno, ki jo je namenila vsem avtomehanikom in vsem fantom dobre volje, ki so na odru zaplesali z njo.



Ne Gorski, ampak Kozjanski zdravnik



Premierno pa so radijci v Podčetrtku obiskovalcem predvajali tudi prvi del serije Kozjanski zdravnik, ki je parodija na znano televizijsko nadaljevanko Gorski zdravnik, v kateri so pokazali svoje izjemne igralske in produkcijske sposobnosti. Parodija je v celoti plod radijske produkcije, radijci pa že napovedujejo snemanje druge serije. Lik kozjanskega zdravnika so zaupali Davorju Pušniku, ki je moderator, obenem pa harmonikar in vodja ansambla Unikat, v njegovi ordinaciji pa se bo še naprej zapletalo, a tudi odpletalo. Očitno pa se ni nič zapletalo pri organizaciji letošnjega Štajerskega valčka, da so ga ustvarjalci uspešno pripeljali do konca. »Štajerski valček je srečanje s prijatelji, priljubljenimi glasbeniki na eni in poslušalci na drugi strani. Radijci pa smo tisti, ki spletamo vezi prek etra ter povezujemo ene in druge tudi na prireditvah, kot je Štajerski valček oziroma Večer s prijatelji. In hvaležni smo vsem poslušalcem, ki so bili tudi letos z nami, v upanju, da nam bodo na naših frekvencah 93,7 in 87,6 MHz ostali zvesti tudi vnaprej,« je ob koncu letošnjega Večera s prijatelji poudarila programska direktorica Štajerskega vala Greta Kokot Rajković. In dodala: »Takšen dogodek lahko uspe le, če moči strne vsa ekipa, in radijci Štajerskega vala to znajo.«