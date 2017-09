VIDEO: Goran Dragić: Dobesedno krvava pot do medalje

V reprezentanci ali klubu lige NBA gre Goran Dragić na vse ali nič. Toliko poškodb in udarcev, kot je moral on prenesti, da bi okusil slasti zmag, je izkusil malokdo. Američani se zavedajo, da je moštvena igra trda, borbena in boleča, da se poškodbe dogajajo, a ni jim jasno, zakaj je največkrat žrtev prav Dragić.

Da bi vse skupaj še bolj eksplicitno predstavili, so sestavili poseben posnetek, ki združuje vse neljube dogodke našega asa. Naslovili so ga Vsi sovražijo Gorana Dragića, saj je že skoraj neverjetno, kolikokrat so se nasprotniki s komolci in drugimi deli telesa spravili nadenj. V eni izmed kočljivih situacij je skoraj izgubil vid na desno oko, a se je na koncu vse dobro izteklo, slovenski kapetan pa je poškodbo pospremil z nasmeškom.

